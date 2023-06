A più di una settimana dalla fine del campionato, Allegri resta l'allenatore della Juventus. E' quanto emerge da Calciomercato.com, che sottolinea come il tecnico abbia continuato a dire di no alla proposta arrivata dall'Arabia Saudita. No, non si placano i rumors.Pesa il super-contratto che lo lega al club bianconero fino al 30 giugno 2025, sulla sua permanenza a Torino. Non solo: resta la consapevolezza che solo dal rapporto diretto tra l'allenatore e Johnpotrebbe arrivare un'inversione di rotta che comunque non appare all'orizzonte. E il? Per ora non arrivano segnali particolari: il toto-allenatore prosegue,è appeso a un filo,è una prima scelta che ancora non ha detto sì,. "Ma anche al termine di questa giornata, la notizia è che non c'è notizia", sottolinea CM. Allegri resiste alla corte degli sceicchi, la panchina della Juve è ancora roba sua.SUMMIT DI MERCATO - Max dunque non lascia, è pronto anzi a raddoppiare. Secondo quanto riportato da Sky Sport, in giornata ci sarà un primo vertice di mercato tra il tecnico e la dirigenza. Si farà il punto sulle situazioni più spinose, quelle in divenire, quelle da sbloccare. Ulteriore riprova di quanto, ad oggi, Allegri sia centrale nel progetto.