E se Andreaavesse avuto ragione? Questo il dubbio che "insinua" Il Giornale, proponendo una riflessione sulla "migrazione" di giocatori verso l'e sull'uscita delladalla. "L’Arabia Saudita crea una nuova Superlega, è il sogno maldestro di Andrea Agnelli e di altri compari di avventura, datisi alla macchia temendo la rivolta del popolo (ed è proprio di ieri sera l’annuncio del club bianconero che ha ufficializzato l’inizio della procedura d’uscita dalla Superlega, mossa da leggersi come propedeutica in attesa della sentenza Uefa, ndr.)", si legge in un articolo a firma di Tony Damascelli. "L’idea di un maxitorneo continentale avrebbe frenato, forse, l’esodo massiccio di questi mesi verso l’Arabia, il progetto interessante (però presentato nei tempi, nella forma e nella comunicazione, in modo tragicamente ridicolo e inopportuno) potrebbe in un futuro ritornare come contraccettivo alle partenze poco intelligenti ma molto astute (...)".