Cristiano Ronaldo è richiestissimo non solo sul mercato calcistico, ma anche su quello delle campagne commerciali. Un testimonial come lui fa gola a tantissime aziende in tutto il mondo, che fanno a gara per accaparrarsi CR7 come uomo-immagine per il proprio brand e le proprie attività. Il Daily Telegraph parla però di una lauta offerta rifiutata da Ronaldo, proveniente dall'Arabia Saudita: l'Autorità per il Turismo del controverso Paese arabo gli avrebbe offerto 6 milioni di euro per visitare l'Arabia Saudita e prestare il suo volto per promuoverne il turismo, ma lui avrebbe detto di no.