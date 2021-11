L'ex centrocampista, oggi allenatore della Primavera della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Liverpool Echo: "Al Liverpool avrei potuto fare di più. Molte persone pensano che, visti i soldi spesi e quanto ho giocato, sono stato un flop. Può darsi che abbiano ragione, ma sono accadute tante cose. Il Liverpool era una grande occasione per me, sono nato e cresciuto a Roma e nella Roma: è stato difficile lasciarla. Avevo avuto altre offerte, da Juventus, Chelsea, Arsenal, ma non ci avevo mai pensato davvero. Poi ho avuto un grave infortunio, mi sono dovuto operare sono stato qualche mese fuori. Quando il mio agente mi ha detto del Liverpool, per me non era cambiato niente rispetto al passato, ma poi mi ha detto anche che la Roma voleva vendermi. Allora tutto è cambiato: non avevo mai pensato di lasciare la mia città, ma a quel punto il Liverpool è diventata la mia prima scelta"