Da doppio ex della gara, Alberto Aquilani ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio del match tra Juventus e Fiorentina che andrà in scena sabato prossimo. Da nuovo allenatore dell'U18 del club viola, poi, ha anche una conoscenza diretta di quello che è l'ambiente toscano, soprattutto ora che il neo presidente Commisso ha regalato Ribery ai tifosi: "​Ha dato alla Fiorentina e alla città un entusiasmo incredibile, gìha dalla sua i principi del grande giocatore, che possono solo che essere trasmessi ai più giovani. Bisogna avere calma, per farlo ambientare, ma credo che a breve i risultati arriveranno".