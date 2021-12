Qui sibi nomen imposuit: ALBINOLEFFE STADIUM

[A cui è stato dato il nome di: AlbinoLeffe Stadium] pic.twitter.com/UR83x5SNcX — U.C. AlbinoLeffe (@UCAlbinoLeffe) December 17, 2021

In occasione di AlbinoLeffe-Pro Patria del prossimo martedì 21 dicembre verrà inaugurato il primo stadio di proprietà in Serie C: si tratta dell'il nuovo impianto di Zanica (provincia di Bergamo) che ora sarà la casa del club. "Una nuova tribuna per 1.791 spettatori - scrive il club - di cui 1.147 locali, 513 ospiti, 10 postazioni VIP e 31 postazioni media. Zone ristoro, postazioni specifiche per le riprese televisive e per il personale di servizio e, al piano inferiore, tutti i locali dedicati alle squadre". "Un giorno storico per il calcio italiano" ha scritto il presidente di Lega Pro: il gioiellino - molto attento alla sostenibilità - è ispirato allo stadio "Johan Cruijff" di Barcellona ed è stato sviluppato dallo stesso studio di architettura e paesaggio, il Batlleiroig.