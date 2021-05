Ho deciso di Aprire a Madeira la prima #CASALAPS in Omaggio alla GRANDE GENEROSITÀ di @Cristiano che ha Sempre Sostenuto Tutte le Campagne di #FondazioneLAPS. GRAZIE al Team LAPS

ne ha dato notizia pubblicando il proprio ringraziamento a tutti sul suo profilo Twitter e inviandolo a IlBianconero.com. Ecco le sue parole: "GRAZIE al Team LAPS del Portogallo, ai Volontari, ai Partner e ai donor. La prossima #CASALAPS sarà in Italia e poi in altri paesi.Questa Pandemia mi ha fatto capire ancora di più che è importante essere Uniti a prescindere dal Paese in cui si nasce. La Solidarietà non conosce frontiere e abbiamo Sempre da imparare. La forza dell’Europa è questa".