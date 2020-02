E' ufficialmente aperto il Corner Juventus Store a Cortina D'Ampezzo. A comunicarlo il club bianconero che ha postato sul proprio sito ufficiale alcuni scatti dello shop nel quale sono in vendita i prodotti ufficiali: da maglie e giubbotti ai vari gadget come cappellini, tazze, palloni. Tutto ovviamente in tinta bianconera. Un nuovo punto per acquistare ed entrare ancora più in contatto con il mondo bianconero. La Juve sbarca così a Cortina d'Ampezzo.