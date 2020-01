Your browser does not support iframes.

3-1 e tanti saluti, la Juve vola dritta dritta in semifinale di Coppa Italia. Gara mai in discussione, Roma mai in partita e compito archiviato già dopo 45' conclusi sul 3-0. Novanta minuti senza Dybala, novanta minuti con Ronaldo in campo. Segnali, messaggi da parte di un allenatore che - se proprio si vuole trovare un difetto alla serata - deve lavorare ancora sugli inserimenti in area dei centrocampisti. Bentancur l'ha fatto e ha segnato. Ma è l'unico. Meglio concentrarci sui sorrisi, però. Le migliori foto della vittoria della Juve nella nostra gallery.