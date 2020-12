Il Corriere dello Sport ha raccontato la festa della Fiorentina dopo la vittoria di Torino con la Juventus di martedì. Applausi, cori, fumogeni e ovviamente complimenti sparsi, oltre a tanti gesti d'affetto e riconoscenza per Prandelli in primis. Un legame profondo, quello che lega Firenze al tecnico, commosso da così tanto amore per lui. Scrive il quotidiano: "E non poteva mancare, nella passerella riservata ai protagonisti di una notte magica, l'immancabile “Chi non salta è bianconero”, che ha visto Dragowski tra i primi a partecipare".