Chiara Appendino, sindaca di Torino, commenta ai microfoni di Sky Sport la vittoria dello scudetto, il nono consecutivo, da parte della Juve: "Scudetto? Sono molto contenta del risultato. Sarri? Non sono un'esperta tecnica, ma credo che occorra maggiore tempo per poterlo giudicare. E' stato un campionato particolare, di sicuro non semplice".