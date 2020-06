“La cerimonia nel Cortile d’onore di Palazzo di Città in ricordo delle due donne, Erika Pioletti e Marisa Amato, che persero la vita a seguito di quanto accaduto in Piazza San Carl il 3 giugno 2017, quando una serata di sport si trasformò in tragedia”. La sindaca di Torino Chiara Appendino ha voluto ricordare su Twitter la cerimonia a cui oggi ha presenziato, in ricordo delle due vittime della tragedia di Piazza San Carlo, che persero la vita tre anni fa in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid.