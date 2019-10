La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha parlato al Corriere della Sera della super sfida di Milano, Inter-Juve: "Pronostico? Non lo farei mai, neppure sotto tortura: sono scaramantica. Quella tra Juve e Inter è sempre una sfida ricca di fascino, sono squadre forti, ambiziose e di grande tradizione, con storica e accesa rivalità sportiva. Sarà un incontro spettacolare e di altissimo livello". La cittadina numero uno di Torino è una super tifosa della Juventus, come raccontato più volte in sede di campagna elettorale e anche nel corso del periodo alla guida della città che 'ospita' i bianconeri.