La sindaca di Torino Chiara Appendino è finita nell'occhio del ciclone per la drammatica vicenda dei morti e feriti di Piazza San Carlo in occasione della finale di Champions League del 2017, trasmessa su maxi-schermo e finita in tragedia non certo per il risultato sportivo (4-1 per il Real Madrid sulla Juventus) ma per quanto accaduto nella piazza principale di Torino, dove il nefasto abbinamento panico-folla uccise due persone e ne ferì 1500. Il pubblico ministero Vincenzo Pacileo ha chiesto 1 anno e 8 mesi per la Appendino (oltre a varie altre pene per i numerosi imputati): a difendere la prima cittadina torinese, l'avvocato Luigi Chiappero. Lo stesso della Juventus.