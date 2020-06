Luigi Apolloni, ex calciatore tra le altre del Parma, parla ai microfoni di Radio Sportiva della ripresa del campionato di Serie A.



SULLE CINQUE SOSTITUZIONI - “Mi pare la soluzione più adatta, su una rosa di 25 giocatori c’è più possibilità per tutti di giocare. In più con l’estate e le partite ravvicinate è un’opportunità importante per gli allenatori. A livello muscolare sarà uno stress notevole e qualche guaio fisico è da mettere in conto”.



SULLA RIPRESA - “Ci sono tutte le premesse per riprendere da dove si era interrotto. Si lavora sull’aspetto fisico e atletico per avere le condizioni migliori. A livello tattico andranno ripristinate alcune cose”.



SULLA LOTTA SCUDETTO - “Avere la rosa ampia dà più vantaggi e si può fare un turnover meno rischioso. La Juve appare in vantaggio da quel punto di vista, ma spero che Lazio e Inter diano comunque battaglia per arricchire questo finale di stagione affinché ci sia in ogni caso emozione".