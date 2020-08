Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex difensore di Parma e Nazionale Luigi Apolloni si dichiara perplesso per la scelta della Juve di affidare la panchina ad Andrea Pirlo: "Conosce l'ambiente, la Juve ha fatto una scelta mirata anche se non ha esperienza. Per me è una scelta azzardata perché un allenatore deve fare un tot di anni prima di arrivare a certi livelli. Sarri? Ha fatto vedere il suo gioco a sprazzi, ma gli avrei dato tempo. Probabilmente con Pirlo la Juve pensa di fare una crescita sostanziale".



TONALI - "Era l'obiettivo di mercato dell'Inter, mentre il Milan sta facendo un percorso per inserire giovani e tornare a primeggiare a livello europeo. Dopo il lockdown il Milan ha fatto benissimo e i giovani hanno beneficiato di questa situazione, senza la pressione dello stadio e della maglia. Inter? In Italia si vuol vincere subito e Conte questo lo sa benissimo. Sarri ha vinto eppure è stato mandato via. Conte ha bisogno di giocatori pronti che possono dare garanzie da subito. I nerazzurri stanno facendo un percorso a sé, senza guardare alla Juve. Conte guarda in casa sua e vuole giocatori con una mentalità vincente, che giochino per la squadra e non per loro stessi".