L’ex difensore di Parma e Modena Luigi Apolloni ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva per parlare di alcuni temi riguardo la ripresa del campionato. La lotta scudetto, con la ripresa del campionato, si riaccende. Ecco le sue parole: "​Avere la rosa ampia dà più vantaggi e si può fare un turnover meno rischioso. La Juve appare in vantaggio da quel punto di vista, ma spero che Lazio e Inter diano comunque battaglia per arricchire questo finale di stagione affinché ci sia in ogni caso emozione per questa conclusione di campionato".