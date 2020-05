Luigi Apolloni, ex difensore del Parma, ha parlato a Radio Musica Television di Dejan Kulusevski, esterno d'attacco che la Juve ha acquistato lo scorso gennaio dall'Atalanta, negli ultimi mesi in prestito proprio al Parma: "Kulusevski è umile, se affronterà l’esperienza alla Juventus con lo stesso atteggiamento visto a Parma potrà fare solo bene. Ci saranno maggiori pressioni, ma ha tutto il potenziale per imporsi". La Juve non potrà usufruire delle prestazioni di Kulusevski fino al termine della stagione, vale a dire il 31 agosto. Il giocatore sarà dunque a disposizione dal 1 settembre.