Apertura totale di Modric al Milan: può firmare entro 24 ore

un' ora fa



Il Milan accelera per piazzare un colpo che non ha certo bisogno di presentazioni: Luka Modric. I rossoneri, come riportato da Gianluca Di Marzio, hanno ricevuto il sì del giocatore, che ha dato apertura totale per il trasferimento dopo l'addio al Real Madrid.



Modric potrebbe firmare entro 24 ore con il club che ha cominciato un nuovo corso targato Allegri e Tare. Sarebbe un acquisto a parametro zero ma di grandissima esperienza, considerando che il centrocampista ha vinto molti trofei in carriera.



Nelle scorse ore ci sono stati contatti positivi tra le due parti, con il Milan che resta fiducioso di chiudere definitivamente entro domani. Resta invece da valutare la situazione di Theo Hernandez, alla quale potrebbe legarsi il futuro di Andrea Cambiaso, prima scelta di Allegri in caso di partenza del francese.