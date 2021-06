Dopo il successo nella prima edizione, durante il lockdown di un anno fa, è tornato su IlBianconero.com l'imperdibile appuntamento concome tutti i venerdì alle ore 17.Anche oggi siamo in diretta consia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale Youtube Qui in basso potete gustarvi il VIDEO della diretta di questo pomeriggio, che abbiamo dedicato naturalmente al mercato e alla conferenza d'addio di Fabio Paratici, in cui è intervenuto anche il presidente della Juventus Andrea Agnelli: