Dopo il grande successo in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, lasi giocherà il tutto per tutto per l’accesso alla Champions League all’ultima giornata di campionato. Domenica, alle 20.45, sarà necessaria una vittoria contro il Bologna, sperando in un passo falso del Milan, proprio contro la Dea, oppure del Napoli con L’Hellas Verona.Ne parliamo in, l'appuntamento della redazione de IlBianconero.com conLa trasmissione è in diretta sul nostro canale Youtube e sulla nostra pagina Facebook