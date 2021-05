Lasi trova alla viglia di una sfida delicatissima: domani, alle 18, affronterà l’Inter di Conte, e per rimanere aggrappata alle speranze Champions League sarà necessaria una vittoria. Sperando in un passo falso delle dirette rivali, che riaprirebbe la questione. Perché è proprio dall’accesso alla coppa dalle grandi orecchie che dipenderà, in parte, il futuro bianconeroNe parliamo in, l'appuntamento della redazione de IlBianconero.com conLa trasmissione è in diretta sul nostro canale Youtube e sulla nostra pagina Facebook