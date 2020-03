Avete cucinato tutti i piatti possibili e inimmaginabili? Avete finito tutte le serie da vedere su Netflix e non sapete più cosa fare? Lo sappiamo, sono giornate dure per tutti ma è giusto stare a casa, con la speranza che questa emergenza Coronavirus finisca il prima possibile per tornare alle nostre vite normali.Nel frattempo, però, vogliamo tenervi compagnia in questi giorni difficili: per questo abbiamo deciso di entrare nelle nostre nuove case con #APERITIVOBIANCONERO, tutti i giorni in diretta dalle 18.30 sul nostro profilo Instagram @ilbianconerocom. Sconfiggiamo la quarantena parlando di Juventus: dalla ripresa del campionato al campo, da Ronaldo al mercato.