La vita e la carriera di Carlos Tevez diventerà una serie TV. Anzi, lo è già, perché manca solo l'uscita ufficiale dell'ennesimo biopic targato Netflix. Con l'attore ​Balthazar Murillo che interpreterà Tevez, la serie si chiamerà, giustamente, Apache: mesi di preparazione, con Murillo che ha avuto la consulenza dello stesso attaccante argentino per interpretare il suo alter-ego cinematografico, la serie toccherà tutte le tappe della storia dell'ex Juve. A partire dal Barrio Ejército de los Andes, il suo quartiere​, in cui Tevez è voluto tornare per assistere dal vivo a parte delle riprese.