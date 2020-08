“È con immensa tristezza che la nostra avventura (in Champions League, ndr) giunge al termine. Che onore e orgoglio aver potuto vivere questi momenti con la mia squadra. Voglio ringraziare i tifosi per il supporto che ci hanno dato. Congratulazioni a tutti. Grazie…” con un cuore a chiudere il pensiero. Così Houssem Aoaur ha scritto un messaggio sui social, ringraziando per questa fantastica stagione, interrotta solo dalla macchina del Bayern Monaco. Un messaggio di chi sa di essere leader e dunque chiamato a compattare l’ambiente, oppure un preludio all'addio? Da tempo il talento francese è nel mirino di club di primissima fascia come Manchester City e Juventus, ma la richiesta di 70 milioni spaventa.