Houssem Aouar titolare contro il Marsiglia, sfida in cui ha trovato anche il gol su rigore. Il segnale non è stato preso bene dall’Arsenal, che potrebbe definitivamente salutare questo sogno di mercato. È quanto riporta il Sun, secondo cui la presenza in campo del talento francese sia stata interpretata come un messaggio della sua permanenza, ad un solo giorno dalla fine del mercato e dopo che i Gunners non sarebbero riusciti – si legge – a soddisfare le richieste dell’OL. Almeno fino a gennaio, il Lione potrà contare ancora su Aouar, seguito da tempo anche dalla Juventus.