Nei giorni scorsi, RMC in Francia aveva rivelato di un contatto tra Juventus e Lione, per sondare nuovamente la fattibilità dell’operazione Houssem Aouar. Come riporta Calciomercato.com, la chiamata c’è stata, i due club hanno parlato, ma il ds Paratici non ha aperto una vera e propria trattativa, nonostante abbia seguito il talento classe ’98 per quasi tutta la stagione passata. Bensì, la Juve ha parlato con l’OL di esuberi, come Rugani (adesso molto vicino al Rennes). In questo senso si possono interpretare le conferenze del vulcano presidente Jean-Michel Aulas, che ha ammesso di aver intrapreso discorsi con due club. Uno è sicuramente l’Arsenal, l’altro la Juve. Ma non per Aouar AOUAR? C’ERA IL SÌ, PERÒ… - Nonostante la pista sembra essere definitivamente naufragata e parallelamente la Juve lavora assiduamente per Chiesa, l’apprezzamento per il centrocampista tutto fantasia resta alto, molto alto. Ed è anche contraccambiato, tanto che il giocatore aveva dato priorità ai bianconeri e anche all’altra grande candidata, il Manchester City. Nel corso dell’estate non sono mai arrivate offerte concrete, così Aouar ha maturato l’idea di dare corda anche alle altre pretendenti, tra cui l’Arsenal di Mikel Arteta, squadra in pole per il franco-algerino. Anche perché il numero uno del Lione chiede sempre 50 milioni cash come piatto d’entrata, formula fuori portata per gli uomini di mercato della Vecchia Signora, che per Chiesa, per esempio, stanno lavorando ad un’operazione ‘alla Morata’.