Uno dei sogni juventini per il centrocampo si chiama Houssem Aouar, eclettico e dinamico centrocampista del Lione che ha contribuito all'eliminazione della Juventus di Sarri agli ottavi di Champions League. Tuttavia le necessità di mercato low cost del club bianconero allontanano il giocatore dall'Italia. Come riporta infatti Defensa Central sono due le squadre pronte a contendersi Aouar: il Real Madrid, dove il suo connazionale Zidane sta insistendo con la dirigenza per provare a prenderlo, e l'Arsenal. La valutazione del presidente dell'OL Aulas supera i 50 milioni di euro.