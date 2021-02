Houssem Aouar è da tempo un profilo gradito al calcio internazionale. Puro talento del centrocampo del Lione, è stato corteggiato a lungo in estate da diversi club, tra cui Arsenal e Juventus, che non ha mai smesso di interessarsi al francese classe 1998 nei discorsi di mercato intrapresi con il club di proprietà di Aulas. Come riporta Calciomercato.com, l’OL mantiene il prezzo alto per Aouar, valutato non meno di 50 milioni di euro.