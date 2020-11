Scoppia il caso Houssem Aouar a Lione. Un fulmine in ciel sereno in casa dei francesi, il centrocampista francese ha rifiutato una seduta d'allenamento fisico dopo la trasferta ad Angers, partita osservata dalla panchina perché Rudi Garcia ha preferito non rischiare un giocatore già reduce da un infortunio muscolare su un terreno difficile. Aouar ha rifiutato le esercitazioni atletiche, salvo poi presentarsi lunedì (giorno di riposo della squadra) per lavorare da solo, una mossa che ha stupito lo staff tecnico. E la Juve? Piace a Pirlo e ha il forte gradimento di Paratici, che monitora la situazione, ma l'affare si preannuncia complicato: i costi sono molto elevati, il presidente Aulas ha sempre ribadito che la valutazione non era inferiore ai 60-70 milioni di euro nonostante l'impatto del Covid sui conti del pallone, cifra alla quale la Juve non intende arrivare.