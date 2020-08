Dopo aver eliminato la Juventus negli ottavi di Champions, l'avventura di Aouar a Lione è destinata a concludersi al termine delle Final Eight di Champions; a riportarlo è France Football. Il centrocampista classe '98 piace ai bianconeri che sono alla finestra in attesa di capire il suo futuro, l'hanno seguito per quasi tutta la stagione e se ci fosse l'occasione potrebbero fare un tentativo per portarlo in Italia. Occhio alla concorrenza però, perché sul giocatore francese ci sono anche Manchester City, Tottenham e Psg.