Il centrocampista del Lione (e obiettivo della Juve) Houssem Aouar parla in conferenza stampa della sfida in Champions contro i bianconeri e del suo futuro: "Sono onorato delle voci ma cerco di non farmi distrarre da queste cose. Davanti a noi abbiamo un finale di stagione importante, possiamo fare qualcosa di eroico per quanto mi riguarda, siamo in corsa per vincere un trofeo. Possiamo eliminare una grande squadre come la Juve e possiamo finire tra le prime tre del campionato, è tutto quello su cui sono concentrato al momento".