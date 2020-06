Juve-Lione tra campo e mercato. In attesa di riaffrontarsi in Champions per il ritorno degli ottavi (si riparte dall'1-0 per i francesi), i bianconeri non hanno mollato Houssem Aouar, già da tempo nel mirino. L'idea di Paratici è quella di proporre un prestito biennale con obbligo di riscatto, la valutazione del giocatore è scesa da 70 milioni a 45. Il motivo è dovuto sia alla pandemia coronavirus ma anche al fatto che in Francia è finito il campionato e ora il valore dei giocatori scende. Presto potrebbe arrivare la prima proposta della Juve per Aouar.