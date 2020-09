Tra qualche ora la nuova Juventus di Andrea Pirlo sarà chiamata al primo test ufficiale della stagione, la prima di campionato contro la Sampdoria. C’è tanta attesa per vedere all’opera la creatura del Maestro, soprattutto i meccanismi del centrocampo, dove lui in carriera è stato un artista. Un reparto in cui i tifosi sognano di vedere Houssem Aouar, talento del Lione osservato a lungo da Fabio Paratici. Sul classe ’98 c’è anche la forte presenza dell’Arsenal, che però secondo la stampa inglese si starebbe allontanando. Il presidente dell’OL Aulas non intendere arretrare di un centimetro sulla valutazione del giocatore (circa 70 milioni), frenando così l’entusiasmo dei Gunners.