La Juve continua a pensare al calcio giocato, anche in un momento così difficile. C'è da portare a termine una stagione, non appena sarà possibile. E poi il mercato, rinforzare la squadra a disposizione di Maurizio Sarri nei reparti che più necessitano di correzioni. Tra questi c'è il centrocampo, con diversi giocatori puntati dagli uomini mercato bianconeri. Tra i primi nomi in lista, insieme a quello di Paul Pogba, c'è Houssem Aouar, centrocampista classe '98 del Lione. 70 milioni di euro: è questa la richiesta del Lione, secondo Tuttosport, per Houssem Aouar, centrocampista che piace alla Juve in alternativa a Paul Pogba.