Houssem Aouar è uno dei nomi più caldi per il centrocampo della Juventus: il giocatore del Lione è seguito da tempo e probabilmente in estate Paratici farà un tentativo per portarlo a Torino. Con il club di Aulas i rapporti sono ottimi, in estate è andato in porto l'affare De Sciglio (in prestito secco in Francia) anche se a far saltare uno scambio con Aouar è stato il rifiuto di Bernardeschi di trasferirsi in Francia. L'accordo con il giocatore già c'è, e il centrocampista ha un patto con la società francese che lo farà partire a cifre non irraggiungibili: potrebbe farlo partire intorno ai 40/50 milioni di euro.