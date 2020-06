Aouar watching Juve play tonight. pic.twitter.com/4Os8kuJuyM — Forza Juventus (@ForzaJuveEN) June 12, 2020

A 21 anni è uno dei più promettenti centrocampisti europei e la Juventus ci ha messo gli occhi.Lo stesso Aulas ieri, dopo le parole del ds Juninho che apriva alla partenza, ha dichiarato: "Per il momento, non abbiamo ricevuto alcuna proposta o richiesta di informazioni per lui. So che ci sono molti club interessati. In ogni caso, la nostra intenzione è di tenerlo e faremo di tutto per riuscirci, altrimenti sarà lui a decidere dove desidera giocare. Abbiamo sempre assecondato i desideri dei nostri giocatori".Alla Juventus Aouar piace molto, le sue doti sono ben visibili e le ha mostrate ai più scettici nell'andata degli ottavi di Champions, proprio contro i bianconeri. Chiudere l'affare con il Lione a quella valutazione non è però semplicissimo, specialmente ragionando sugli scambi: la voce Merih Demiral, spiega Tuttosport, non trova riscontri concreti, resta l'idea Blaise Matuidi, che piaceva lo scorso anno ma non sarebbe valutato 50 milioni.