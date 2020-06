2









La Juventus ha un obiettivo chiaro per la prossima stagione: Houssem Aouar, gioiellino del Lione, che ha incrociato nell'andata della gara di Champions League, è destinato a lasciare il club francese alla fine della stagione, coi bianconeri pronti a fare sul serio. La stella classe '99, ha rapito la Juve e Sarri: 3 gol e 3 assist in 25 presenze in Ligue 1 e, 1 gol e 3 assist in 5 presenze in Champions League. Giovane, talentuoso e pronto per il grande salto.



SI' ALLA JUVE - Secondo quanto riportato da L'Equipe, il centrocampista del Lione preferisce la Juventus al Manchester City. Con la prossima esclusione nelle coppe, e una grande concorrenza, il francese ha messo la Juve in cima ai suoi desideri. Sarri lo stima e costruirebbe un centrocampo giovane e disegnato per le sue caratteristiche. Con una Juventus pronta così a puntare sui giovani talenti, come successo già con De Ligt.



TRATTATIVA - ​Dopo lo stop causa coronavirus, il prezzo di Aouar era di 70 milioni di euro. Ora, invece, la valutazione si aggira intorno ai 45. Ma può ancora trattare sulla cifra, vista la situazione non ottimale del club. I bianconeri non potranno inserire nessuna contropartita tecnica, visto il prezzo egli stipendi alti ma potrebbe esserci altri modi per aggirare questa cosa, come ad esempio prestiti con obbligo di riscatto. Aouar convince sia Sarri che la Juve e a breve ci sarà l'assalto. Infine Aulas 'tifa' i bianconeri: "Mi piacerebbe vedere Aouar alla Juventus". Il futuro è tutto nelle sue mani...