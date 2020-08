È da due anni che la Juventus ha preso l’abitudine di comprare i giocatori che hanno determinato l’uscita dalle rispettive edizioni di Champions League (2017/18 e 2018/19. Anche se non è stato il decisore in termini di gol come gli altri due mostri,, che ha prima eliminato la squadra dell’ex Sarri, poi il Manchester City di Pep Guardiola e si è fermato solo contro i campioni d’Europa del Bayern Monaco. Il fantasista francese classe ’98 ( QUI il punto sull’interesse dei bianconeri) è stato il faro del gioco di Rudi Garcia,All’ennesima voce di mercato, la tifoseria è letteralmente impazzita su Twitter, dimostrando quanto il suo eventuale arrivo sia già gradito, e anche tanto.