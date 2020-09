In Francia si è parlato di un contatto tra Juventus e Lione per parlare di Aouar, talento venuto alla ribalta nella scorsa stagione che la dirigenza bianconera ha osservato a lungo. Dietro ai nuovi discorsi tra i due club c’era l’intenzione da parte della Juve di informarsi, capire se è ancora possibile imbastire discorsi concreti in vista della prossima stagione, appurate le altissime richieste del presidente Aulas. Ma al momento, c’è l’Arsenal che sta premendo sull’acceleratore per portare il gioiellino classe ’98 a Londra entro la fine di questo mercato, nonostante l’inserimento del PSG.