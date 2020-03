La Juve continua a pensare al calcio giocato, anche in un momento così difficile. C'è da portare a termine una stagione, non appena sarà possibile. E poi il mercato, rinforzare la squadra a disposizione di Maurizio Sarri nei reparti che più necessitano di correzioni. Tra questi c'è il centrocampo, con diversi giocatori puntati dagli uomini mercato bianconeri. Tra i primi nomi in lista, insieme a quello di Paul Pogba, c'è Houssem Aouar, centrocampista classe '98 del Lione. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport Aulas, presidente del club francese, sa che potrebbe perdere il giocatore in estate, e ha fissato un prezzo per lui di 70 milioni di euro. Su Aouar, oltre la Juve, è forte il pressing di Manchester City e PSG.