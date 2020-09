Tra l’Arsenal e Aouar prende parola Jean-Michel Aulas, esuberante presidente del Lione. Il numero uno dell’OL ha ripreso su Twitter una notizia riportata dall’Equipe, dal titolo: “Houssem Aouar ha l’accordo con l’Arsenal”, rispondendo seccamente all’indiscrezione: “Ci saranno pochissime partenze: per Houssem l’Arsenal è ancora molto lontano dalla sua valutazione: contiamo su di lui per fare una grande partita a Lorient e per guidare l’OL in Champions League l’’anno prossimo”. Il gioiellino classe '98 è seguito da tempo anche dalla Juventus.