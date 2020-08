Rivoluzione Juve. A centrocampo, soprattutto. Presi Kulusevski, Arthur e McKennie, nel mirino di Fabio Paratici c'è sempre Houssem Aouar, il francese classe '98 del Lione che i bianconeri hanno affrontato negli ottavi di Champions. Il giocatore piace alla Juventus, che nelle ultime ore però ha allontanato le voci di un possibile addio: "Non me ne sono ancora andato - ha detto a L'Equipe - per ora penso solo a vincere la partita con il Dijon e a contribuire a un inizio positivo per la squadra. Difficile dire cosa farò dopo".