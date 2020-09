Si fanno sempre più insistenti le voci su Aouar alla Juventus. Stando quanto raccolto dalla redazione de IlBianconero.com, il giocatore del Lione resta certamente un obiettivo di mercato, principale nome sul taccuino di Fabio Paratici. Però... c'è un però. Pure bello grande. La Juve, in questa sessione di mercato, non dispone dell'eventuale cifra che potrebbe accontentare Aulas e la squadra francese. Il Lione chiede infatti un assegno da 50 milioni cash: impossibile se non con una cessione importante e dolorosa (Douglas Costa?). Al momento, quindi, non ci sono novità, né si prevedono accelerazioni nelle prossime ore. Staremo a vedere cos'accadrà in questo mese di mercato appena iniziato...