'All or Nothing - Juventus', docuserie di Amazon Prime, racconta i retroscena e le curiosità dal mondo Juve, vissuti nella stagione con Pirlo allenatore dei bianconeri. Nella quarta puntata compare anche Francesco Totti, che a gennaio ha fatto visita al suo ex compagno in azzurro al centro sportivo della Continassa.“Dillo che sei sempre stato tifoso juventino", dice scherzando Pirlo all'ex capitano della Roma. E Totti non la 'prende bene': “Non è che sei positivo? Non è che hai il Covid?” E l'allora tecnico della Juve risponde: "Io no, tu?” E Francesco replica: "Io ho avuto tutto!”