Grande protagonista di, Andreasi racconta così nel primo episodio."Essendo un allenatore nuovo, alle prime armi, avere un giocatore con cui hai vissuto stagioni importanti da giocatore, ti danno grosso aiuto. Sanno che persona sono, cosa voglio, posso trasmetterlo ai compagni"."Riuscivo a capire anche lo stato d'animo di questi ragazzi, l'ho vissuto da calciatore. Arrivare e decidere a tavolino non è stato facilissimo, sempre meglio parlarne vis a vis che magari farglielo dire dalla società"."Ognuno è diverso, ognuno ha una personalità diversa, quindi è giusto porsi così con persone e individualità in modo differente. Magari con uno sei in un modo, con altro sei diverso. Dipende da chi hai davanti. Tutto questo porta a una linea guida: sono io che decido e metto insieme tutto".