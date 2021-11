Fabioè uno dei protagonisti di All or Nothing-Juventus: ecco le sue parole nel primo episodio."Anno durissimo, di grandi decisioni, di scelte coraggiose. Senza cambiamenti, non puoi vincere. Questo ci è stato inculcato dal presidente: si deve cambiare prima che si debba cambiare"."Mi sono chiesto: come faccio a dire al Presidente che ho quest'idea? Ho fatto una premessa e dico: uno, non dovete ridere; due, non dovete buttarmi fuori dall'ufficio. Fatemi spiegare e poi facciamo le valutazioni. 'Potremmo acquistare Cristiano'. Al Presidente è scappato un sorriso, io ho detto: continuo! Altrimenti non glielo dico più. E quindi è andata"."Le situazioni cambiano in 10 minuti, serve calma e leggerezza nel fare questo lavoro. Grande elasticità, molta programmazione perché devi avere piano A, B, e forse arrivare a M e N come piani di riserva".