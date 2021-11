Uno dei protagonisti del quinto episodio di "All or nothing: Juventus", la serie Amazon Prime dedicata alla stagione 2020/2021 dei bianconeri e uscito ieri, èche alla fine di quell'anno lascerà il club. Uno dei temi della puntata è la sfida contro l'Inter a San Siro, persa dalla squadra di Pirlo. E tal proposito, ecco le parole di Paratici: "L'Inter? Abbiamo due rose con linee totalmente diverse: loro hanno fatto delle scelte di presente, noi abbiamo fatto delle scelte per il futuro. Ma ieri - ha aggiunto - è stata la prima volta che ho sentito, dopo dieci anni, che una squadra nel campionato italiano può batterci".