Nel quinto episodio di 'All or Nothing: Juventus',discutono in treno dopo la vittoria della Supercoppa italiana contro il Napoli, al rientro da Reggio Emilia verso Torino.: “Questa è una delle più belle coppe che abbiamo vinto…”: “Per noi sì” (dice ridendo dato che è il suo primo trofeo da allenatore, ndr): “Tutto nuovo, abbiamo cambiato, abbiamo ringiovanito, abbiamo nuovi calciatori: sono stati bravissimi a vincere al primo colpo. Perciò sono proprio felice, per il momento difficile, per tutto”.: “Importante anche per Kulusevski, Chiesa…”: "Certo, partire subito, abituarsi a vincere…”: “Capiscono la sensazione tra vincere e perdere, una bella differenza”