Dopo una lunga attesa è finalmente uscita quest'oggi, la docu-serie prodotta da Amazon per una vera e propria full immersion nel mondodella scorsa stagione. E non si sono fatte attendere le reazioni dei tifosi, molti dei quali non hanno resistito alla tentazione del "binge watching", guardando gli otto episodi tutti in una volta, per poi condividere le loro impressioni sui social (nonostante i "rimproveri" di chi, non avendo ancora cliccato play, già presagiva il rischio spoiler).Ma che cosa ne è uscito? Se molti bianconeri non esitano a "riscattare", riconoscendone l'umanità e soprattutto le idee di gioco, tanto da dirsi pronti a dargli un'altra possibilità sulla panchina della Juve, altri attaccanoper la sua eccessiva "carica" nello spogliatoio, mentre altri ancora rimpiangonoper il suo talento, la sua leadership e la sua voglia di vincere, ancor più dopo aver visto le sue lacrime post. Unanime sembra essere anche il coro per la simpatia di, con i suoi aneddoti su pastasciutta e caffè, così come per la juventinità già riscontrata ine per... l'assenza di, evidentemente poco considerato dalle telecamere di Amazon.